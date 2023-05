Este es el motivo por el que Wanda Nara no prueba los platos en MasterChef Argentina

En algunas ocasiones desde que comenzó MasterChef Argentina , la conductora Wanda Nara ha querido probar los platos de los participantes sin embargo el jurado no la ha dejado, siendo la más reciente uno que presentó Aquiles , pero Germán Martitegui le dijo que no podía comer.

Recientemente en un ida vuelta con sus seguidores en Instagram Wanda respondió a muchas de las preguntas que le hicieron. “¿Quién es tu participante favorito de MasterChef?”, fue una de ellas a lo que respondió: “Los quiero mucho a todos, no podría elegir uno”.

Otros seguidores quiso saber del futuro de la también empresaria: “¿Cuáles son tus proyectos a futuro después de Masterchef?”. a lo que de manera directa le devolvió: “Tengo propuestas de conducción, cine y NOVELA”.

El motivo por el que Wanda Nara no prueba los platos de los participantes en MasterChef Argentina

Entre las cantidades de preguntas que le hicieron, una sin duda llamó la atención de muchos quienes esperaron con atención la respuesta de la conductora, debido un usuario quiso saber la razón del por qué no la dejan probar los platos que elaboran los cocineros del reality.

Sin embargo la respuesta de Wanda dejó quizás más interrogantes que aclaratorias: “Me engañan con turrones detrás de cámara”, trató de aclarar junto a una foto de Damián Betular comiendo la golosina que le habían obsequiado.

Cabe destacar que está es la primera vez que Wanda asume las riendas del programa, debido a que antes era Santiago del Moro el que estaba a cargo, por lo que días ante de comenzar este reto, habló de todo lo que significa esto para ella.

“Es un formato que a mí me gusta mucho y ser parte de este gran equipo es un placer enorme. Todo el tiempo pregunto: ‘¿Está bien? ¿Puedo?’. Me tocaron tres compañeros que son genios, no me imaginé que íbamos a tener esta relación”, reveló en ese momento.