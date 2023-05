Esta es la lujosa mansión de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Vancouver

image.png

Además de tener las comodidades básicas a la vivienda le han hecho algunas renovaciones, para ello contrataron al reconocido arquitecto canadiense Michael Green, quien estuvo a cargo de diseñar las nuevas mejorías del aeropuerto Prince George y de la construcción de la galería de arte de Vancouver.

Una de las adiciones fueron una gran pileta, una cancha de tenis y hasta una cancha de hockey la cual está ubicada en el sótano de la propiedad.

Así es la majestuosa casa en la que viven Luisana Lopilato, Michael Bublé y sus hijos

La llegada de la pareja a la ciudad fue bien vista por los vecinos de la zona, debido a que el lugar fue donde el cantante pasó los primeros años de su infancia y, además. Según publicó el diario The Sun, los residentes cercanos comentaron: “Creemos que es maravilloso; él podría haber ido a cualquier parte del mundo a construir su casa, pero eligió Burnaby, donde creció, y eso es genial”.

Tiempo atrás la actriz comentó lo que generaba tener una cancha de hockey en la casa causando en mucha ocasiones un gran dolor de cabeza: “Michael me decía en inglés: ‘¿Por qué se me ocurrió hacer esta pista?’. Lo tenía harto porque se derretía y no sabía qué hacer”.

“Pensé que no la iba a usar, pero los lunes y los jueves viene siempre el grupo de chicos del colegio. Yo cocino y todos vienen a tomar clases de hockey”, añadió destacando el gran uso que le dan a este lugar desde que fue construido.