Emily Ratajkowski confiesa que usa aplicación de citas ¿Encontró a su crush?

En ese sentido, Emily Ratajkowski confesó recientemente, a través de su podcast High Low, que está dada de alta y utilizando aplicaciones de citas para conseguir a un próximo prospecto con quien compartir.

¿Qué busca Emily Ratajkowski en las apps de citas?

La decisión de acudir a aplicaciones para conocer personas y acordar citas es reciente, la modelo contó que fue este 22 de diciembre cuando comenzó a utilizar aplicaciones de citas cuando grababa su mismo show con una copa de vino en la mano.

"Dije 'a la mierda", mencionó la autora de 'My Body' a los oyentes mientras echaba un vistazo a la aplicación. "Me sentía desafiante porque mucha gente me decía que no la bajara".

Según lo que contó en su podcast, Emily Ratajkowski, de 31 años, tiene bien claro lo que busca. La modelo contó que la dating app que utiliza está llena de "personas blancas" y no está segura de encontrar ahí lo que ella específicamente está buscando, al menos por el momento.

"Siento que esta aplicación es un poco blanca", dijo Emily Ratajkowski al público. "Es muy blanca y se siente como un hombre muy particular y un tipo de mujer muy particular, así que no creo que vaya a conocer a mi lady crush aquí”, explicó.