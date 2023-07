El video viral de la China Suárez y Nicolás Cabré: "mi ex no tiene desperdicio"

La China Suárez y Nicolás Cabré se animaron a hacer un challenge en el que respondieron a algunas preguntas cómo quién es más celoso o quién es menos sentimental de los dos. Sin dudas, la respuesta más divertida cuando Nicolás no dudó en señalar a la actriz ante la pregunta: “¿Quién volvería con su ex?”.

El gesto, que causó sorpresa en la ex Casi Ángeles, generó un elogo: “Mi ex no tiene desperdicio haciendo videos en TikTok”, le dijo. La sinergia con la que aparecieron en el clip generó muchos mensajes de fans que celebraron la excelente relación que mantienen desde que se separaron hace más de una década, poco tiempo después del nacimiento de la hija de ambos.

“Ojalá volvieran”, “Lo entendieron todo, amo a esa familia”, “Creo que Rufi saca lo mejor de los dos”, “¿Para cuándo una serie con toda la familia?”, y “Son hermosos”, fueron algunos de los mensajes que recibieron la China Suárez y Nicolás Cabré.

El tierno posteo de Nicolás Cabré dedicado a su hija con la China Suárez

Por su parte, Rufina, la hija de los actores, cumplió 10 años este martes. Antes del desafío de TikTok que compartieron, el actor le dedicó un tierno posteo en redes sociales para homenajearla y la actriz no pudo resistirse al ver la selección de imágenes. “La última foto”, comentó entre emojis de corazones.

“¿Alguien me puede explicar cómo es que ya pasaron 10 años?”, inició Nicolás Cabré en su posteo donde compartió tres fotos junto a su hija. Y continuó: “¡Feliz cumple, lindísima! Cuánto te amo, cuánto deseo que seas feliz, que se cumplan tus sueños, que sonrías, que juegues, bailes, saltes… que hagas todo lo que quieras. No cambies nunca, que sos la mejor y más buena personita que conozco”.

“Seguí iluminándonos con tu sonrisa y gracias por enseñarme a tratar de ser mejor siempre. Te amo, hija mía…. ¡Te amo! Y muy feliz cumpleaños Rufinita hermosa de mi corazón”, finalizó.