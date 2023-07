El valioso consejo de Pampita a Julieta Poggio: "con tanta humildad"

Fue en el programa "Noche al Dente" de América TV donde la tercera finalista de Gran Hermano contó los detalles del valioso consejo que le dio Pampita y con el que le demostró la generosidad y experiencia de la reconocida figura del mundo del entretenimiento, quien ha consolidado su nombre con una exitosa carrera a lo largo de los años.

pampita3.png

La reacción de Julieta Poggio al consejo de Pampita

Julieta Poggio mostró su emoción al ser parte de la ceremonia de los premios Martín Fierro, un evento por el que se sintió agradecida por la oportunidad de formar parte del mundo de los medios. Destacó que el consejo de Pampita es una guía importante para su nueva etapa profesional con la importancia del ahorro y la prudencia en la administración de los recursos.

La bailarina reconoció que fue un buen momento conocer a Carolina Ardohain. “Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. ¡La amamos!”, contó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCugK-ZrufcE%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by (@poggiojulieta)

Ahora, con esta recomendación, Julieta Poggio inicia su camino en el mundo del entretenimiento, consciente de la importancia de la perseverancia y la planificación financiera. Sin duda, su bautismo en los medios marca el inicio de una prometedora carrera llena de emociones y oportunidades.