El turbio secreto que une a Emma Stone y Jennifer Lawrence

El orígen de la amistas entre ambas tienen un significado turbio. Emma Stone confesó el escalofriante origen de la estrecha amistad con su colega, que tiene también un Oscar en su casa. “Jennifer y yo teníamos el mismo acosador, John ‘el Hombre Orquesta’”, reveló la actriz.

emmastone1.jpg

Emma Stone y Jennifer Lawrence: acosadas

A pesar de que ambas ahora mantienen una sincera y cercana amistad, la forma en la que se hicieron amigas, en medio del escándalo de acosos y abusos sexuales que sacude a Hollywood, la situación que los unió demuestra que los acosadores no sólo cometen sus abusos cara a cara.

“Nos escribía mensajes de texto a las dos, diciéndonos cosas como, “Voy tarde a la prueba de sonido. ¿Podrías calentar la orquesta por mí? Respóndeme para saber que lo recibiste’”, relató la ex de Andrew Garfield.

Y, aunque nunca supo a ciencia cierta quién era la persona tras los turbios mensajes que le llegaban a diario a su teléfono personal, la protagonista de “Se dice de mi” asomó: “Quizás trabajaba en un estudio o algo así, porque tenía el número de muchas personas”.

emmastonejennifer2.jpeg

Ni ella ni Jennifer Lawrence sabían que el mismo hombre las acosaba y por eso temían contestar sus móviles. “Jen y yo nos mandamos mensajes durante un año antes de conocernos”, explicó Stone.

Pese a compartir muchas alfombras rojas, las actrices no se conocían personalmente pero habían estado hablando por chat durante un año. Y no fue hasta que llegó el primer encuentro cara a cara que descubrieron que estaban siendo víctimas del mismo acosador.

“Cuando le dije a Jen que viniera a mi casa, ella pensó, ‘Dios mío, qué tal si es John ‘el Hombre Orquesta’?. Y yo pensé, ‘Dios mío, qué tal si es John ‘el Hombre Orquesta’. Así que Jen me llamó y me dijo, ‘Solo quería asegurarme de que no fueras John ‘el Hombre Orquesta’. Y no lo era. Así nos conocimos. Es nuestra adorable historia de amor”, ironizó.