El reclamo de Julieta Poggio a Marcos Ginocchio: "Es colgado"

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio siguen siendo centro de atención. Los ex Gran Hermano han sido relacionados como pareja y son incontables los rumores que surgieron en torno a esto.

Durante una participación en A la Barbarossa (Telefe) este domingo 16 de julio, Julieta, Daniela Celis y La Tora Villar hicieron comentarios sobre la intimidad de los Premios Martín Fierro y de su encuentro con los famosos.

Julieta y Marcos (1).jpg Julieta Poggio sorprendió a muchos, luego de cumplir la promesa que le hizo a Marcos Ginocchio

Lo que dijo Julieta Poggio sobre la comunicación con Marcos Ginocchio

Fue en ese contexto que la bailarina fue consultada sobre de su tapa de revista con Marcos Ginocchio y allí admitió: “Yo no tenía ni idea que iba a ser parte de la tapa. Me levanté, lo vi y dije ‘qué vergüenza. Acá nos van a matar’”. “La compré y la guardé en mi casa porque no sé si se va a volver a repetir. Ojalá que sí”, comentó con total sinceridad.

Julieta Poggio también habló sobre la conversación con Marcos Ginocchio sobre esto. “Sí, se la mandé. Le puse ‘ah, listo, tapa’”. Sobre la reacción de su compañero, refirió: “Nos sorprendimos los dos. No nos esperábamos esa tapa, pero me encanta esa foto”.

Ante la respuesta, Antonelli comentó que también hablarían con el modelo. “¿Qué viene acá?”, lanzó sorprendida la bailarina. Ante su desconcierto, Poggio explicó: “Es que no sabía”.

julieta y marcos gran hermano.jpg Julieta Poggio y Marcos Ginocchio sorprendieron a sus seguidores con una foto juntos

“¿No hablan seguido?”, quiso saber la conductora. “No tanto, cuelga él. Es colgado”, sostuvo divertida Julieta, dejando entrever que el salteño que no está muy pendiente del celular.

Los ex Gran Hermano hicieron su debut en la gran fiesta de los Premios Martín Fierro 2023 y allí se encargaron de desmentir los rumores sobre un supuesto romance entre ellos, pero una imagen reavivó la versión. Ambos posaron para las cámaras, pero “la foto de la foto” dejó a la influencer al descubierto: “Esa no es la espalda”.