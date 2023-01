El primer mensaje de Gerard Piqué tras el lanzamiento del nuevo tema de Shakira

Shakira no para de ser tendencia desde este miércoles que lanzó su colaboración con Bizarrap en su 'Music Session #53'. En menos de 24 horas superó las 39 millones de vistas en Youtube y los 200 mil comentarios . Y ni hablar de las reacciones en redes sociales, los memes son infinitos.

Parece que se cumple lo que dice la letra del nuevo tema de Shakira: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", porque si algo quedó muy claro, es que esta canción desde ya se convirtió en un hit mundial, basado en su desamor tras la traición del padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Después del lanzamiento todos se preguntaban ¿Qué dirá Gerard Piqué?, y el exfutbolista reapareció en redes este jueves y escribió un mensaje en Twitter: "Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", dijo promocionando su torneo de fútbol, pero nuevamente usando el emoji de payaso, haciendo alusión a un circo.

https://twitter.com/3gerardpique/status/1613556777899130881 Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

El tuit de Gerard Piqué no pasó desapercibido, pues, como era de esperarse explotó de comentarios y reacciones. Los fanáticos de Shakira aprovecharon para dejarle algunos memes a propósito de la nueva canción de la colombiana, y le recordaron que no estuvo bien la forma en cómo terminó su relación después de 12 años y dos hijos en común: Milan y Sasha.

Las picantes frases de Shakira a Gerard Piqué superaron las 3M de vistas en Youtube

Desde que se conoció la ruptura de la pareja, los fanáticos pedían a gritos una canción de la cantante sobre esta etapa dura que atraviesa, luego de la traición del padre de sus hijos. Y el momento llegó, te presentamos las frases más fuertes de la nueva canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué.

“Esta loba no es para novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú″

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

"A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú".

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo... Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también".

"Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo".

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión...".

“Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción”

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques".

"Entendí que no es culpa mía qu te critiquen. Yo solo hago música, perdón qu te salpique...".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda".

"Te creíste que me heriste y me volviste más dura".