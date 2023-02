El polémico look de Tokischa en Premios lo Nuestro: "como mero macho"

Charlotte Caniggia confiesa la dura relación con sus padres: "no me hablan"

Los famosos que asistieron a Premios Lo Nuestro desfilaron en la alfombra magenta. Algunos llegaron solos y otros acompañados por sus parejas sentimentales. Pero cuando apareció Tokischa, luciendo un look bastante llamativo, causó revuelo.

La rapera nacida en República Dominicana lució un traje negro, pero lo que más llamó la atención fue el bigote postizo en color rubio que usó, imponiendo así, una nueva moda en los premios. “Yo pienso el concepto, me imagino cómo me siento y analizo el mensaje que quiero enviar. La moda es arte porque es algo que se crea y que se piensa. Superé las expectativas", dijo a su llegada.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCpB9JryJ5NQ%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Premios lo Nuestro: el bigote de Tokischa

Tokischa estuvo nominada como artista revelación femenina y artista femenina del año-urbano, pero terminaría la noche sin ninguno de los dos galardones, eso sí, con el honor de haber sido la más comentada de la alfombra.

Y es que, al preguntarle sobre la razón del particular accesorio, Tokischa afirmó: “Me siento como mero macho, pero también como una mujer empoderada, exótica, fabulosa”.

La respuesta, tanto como el atuendo causó sensación y dividió las opiniones en las redes sociales. “¿Es hombre o mujer?”, “qué ridiculez Dios mío, no es para una fiesta de disfraz que te invitaron niña”, “¿qué le pasa a ella? ¿Qué está pasando en la industria de la música?”, “¿qué diablos es eso?”, “qué cosa tan horrenda y no lo pienso discutir con nadie”, “el look es tan patético como su música”, “se ha perdido la elegancia totalmente de los premios”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpBgcGFrwDJ%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by FAMOSOSVIPNET (@famososvipnet)

Además del polémico bigote, la reguetonera y vedette también se sumó a la tendencia de llevar las cejas decoloradas, dando la impresión que no tuviera. Tokischa había ganado notoriedad en 2022 al besar a Madonna en medio del escenario, en el marco de la celebración del Día del Orgullo Gay, en Nueva York.