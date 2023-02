El poderoso mensaje de Selena Gómez ante las críticas: "no soy modelo, nunca lo seré"

La ex chica Disney ha sido muy abierta sobre su diagnóstico de lupus y se sometió a un trasplante de riñón en 2017, por lo que explicó que tiende a "retener mucho peso del agua" mientras toma su medicamento. "Y eso sucede muy normalmente", compartió en TikTok. "Y luego, cuando termino, tiendo a perder peso", dijo.

Aprovechó también para enviar un mensaje a todos sus fans: "Solo quiero que la gente sepa que eres hermoso y maravilloso", continuó Selena Gómez. "Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero preferiría estar saludable y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que son lo que me ayuda. Entonces, sí, no soy modelo, nunca lo seré. Y creo que son increíbles, eso sí, yo solo, definitivamente no soy eso".

"Solo quería decirles que los amo chicos", dijo Selena Gómez en su Live. La también empresaria, quien ha hablado frontalmente sobre su trastorno bipolar, agregó: "Y gracias por apoyarme y comprender y si no, vete porque, sinceramente, no creo en avergonzar a la gente por el cuerpo ni nada".

