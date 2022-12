El poderoso mensaje de Camilo sobre la autenticidad y las redes sociales

En su discurso, Camilo criticó “que tenemos que tener una cierta cantidad de seguidores en Instagram que tiene alguien más, que si no tenemos cierta cantidad de likes en las fotos no somos chéveres”.

Camilo: "pensaba que tenía que disfrazarme"

EL esposo de Evaluna Montaner, quien ha tratado de mantenerse transparente y sencillo junto a su pareja en sus perfiles de redes sociales, transmitió un mensaje de autenticidad para los usuarios, con una propuesta de amor propio y de obviar la “vida falsa” que se expone en redes sociales.

En medio de aplausos, Camilo destacó: “Y se nos pasa la vida tratando de ser una persona que no somos, y que probablemente no vamos a ser nunca. Y perdemos la oportunidad de celebrar la persona que somos aquí y ahora, sin disfrazarnos de nada. Yo creo Bogotá que ustedes merecen ser celebrados, porque no hay nadie como ustedes”.

“En un momento de mi vida que yo pensaba que tenía que disfrazarme de algo que no era para tener un espacio entre sus vidas, la Tribu me miró a los ojos y me dijo ‘hey socio, no hay nadie como tú’, enfatizó el cantante.

Camilo también dirigió un mensaje a los niños, enfocándose en el amor propio y la autenticidad y que en vez de decir “no hay nadie como Camilo”, puedan decirse a si mismos “wow, no hay nadie como yo”.