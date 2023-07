El picante comentario de Julieta Poggio luego de ver la foto de su ex junto a otro hombre

Durante el tiempo que llevan separados, ambos han decido mantener la distancia, sin embargo hace poco una foto de su ex pareja comenzó a circular por las redes, generado que Julieta e inclusos otros ex Gran Hermano emitieran una opinión sobre ello causando cierta molestia en Lucca.

Julieta y Luca.jpg Julieta Poggio y Lucca Bardelli parecen estar mejor que nunca

Todo eso sucedió en el programa Fuera de Joda en el que además de Julieta, también está La Tora (Lucila Villar) y Nacho Castañares. En un momento el tema salió a relucir y luego de que la novia de Nacho dispara con fuerza, Julieta dijo lo que pensaba sorprendiendo a muchos.

Esto dijo Julieta Poggio sobre la foto de Lucca Bardelli besándose con un amigo

“Yo la vi. Sin comentarios al respecto estoy. ¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca. La dejamos ahí mejor”, soltó Julieta con un poco molesta luego de todos los comentarios que se han dicho las ultimas horas.

Cabe destacar que La Tora si emitió su honesta opinión sobre el tema: “En realidad lo está haciendo para que hablemos de él, porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes”, expresó.

Julieta Poggio.jpg Julieta Poggio no dudó en responder a las personas que la criticaron por su reciente retoque estético

Como era de esperarse, Lucca Bardelli le respondió a la Tora a través de sus stories en Instagram: “Tora, en ningún momento hice lo de la foto para que vos, ni para que nadie hable de mí”, comenzó diciendo indignado y aclaró: “Literalmente lo hice jodiendo con un amigo y la subí 30 segundos. Él me dijo ‘no la subas’ y la subí jodiendo, etiquetándolo, porque estábamos hablando, y lo hice para que la vea”, comenzó.

“Alguien le hizo screenshot y se viralizó. Mala leche, ya está. Me chu… un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también, “Que salgas a bardearme en público... Que salgas a decir que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. Tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano. Tampoco me postulé para entrar”, agregó con fuerza.

La Tora (1).jpg El festejo de cumpleaños de La Tora junto a varios de sus compañeros de Gran Hermano

“Posta, me pareció cualquiera. Todos ninguneando y hablando con soberbia. Fuera de joda no me respondan”, pidió poniéndole punto final al tema y ahí comparó esta foto con el momento que ellos aún eran pareja y que Julieta se besó con su amiga Daniela Celis dentro de Gran Hermano”, sumó mencionado su ex.

“Nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a una persona que estuvo en mi vida. Pero lo mismo, tirando carita, ninguneando. O diciendo ‘mejor ni hablo, porque si hablo…’. ¿Qué es ese ataque disimulado? Si hablo, ¿qué?”, sentenció un poco enojado por la situación.