El participante de 'Gran Hermano' que pidió que lo voten para irse: la razón

Alfa ha sido uno de los participantes más controversiales de esta temporada de 'Gran Hermano', y es que desde que entró al famoso reality show, no ha pasado una semana en la que no se hable de él, para bien o para mal.

Pero la realidad, es que pese a todos los escándalos y discusiones que ha tenido, el público lo sigue eligiendo, incluso esta semana que nuevamente estuvo nominado, fue el primer salvado de la placa. Sin embargo, en los últimos días, Alfa ha explotado en varios ocasiones y aseguró que ya no banca más estar dentro de 'Gran Hermano' y una vez más dijo que se quiere ir.

Los últimos conflictos de Alfa en 'Gran Hermano'

El participante de 'Gran Hermano' en los últimos días se peleó fuertemente con Thiago, con Alexis y también con Maxi, lo que por supuesto ha caldeado los ánimos con sus compañeros y lo ha hecho explotar al punto de pedirle al público que lo vote para finalmente irse de la casa.

"Estoy preparando mi valija para irme.... Me quiero ir yo me quiero ir, ojalá que me voten. Pedí mi valija ya, me quiero ir , está decidido. En serio te digo no estoy jodiendo, me quiero ir... De verdad, no soporto más, tengo los hu*** llenos, no soporto en serio", fueron las palabras de Alfa en conversación con Romina.

Y más adelante agregó: "Las ganas que tengo de estar en mi casa con mis amigos, con mi gente ... Y vuelvo a decir no tengo 60 años de pedo... Ya viví lo que tenía que vivir, estuve dónde quería estar y les pido a todos que me voten a mi, de verdad", sin embargo el público no le hizo caso y lo salvó con menos del 4% de los votos negativos.