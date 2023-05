El nuevo plan del ex Gran Hermano Juan Reverdito para vender contenido

“Hoy no hay nada vinculado a ellos que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan. Yo vivo día a día. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”, había revelado en los últimos días en diálogo con Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

juanreverdito2.jpg

El ex Gran Hermano contó que trabaja 14 horas por día para poder solventarse, a pesar de tener contrato con la producción del reality. “Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella”, lamentó.

Por ello y ante la falta de propuestas laborales en los medios de comunicación Juan Reverdito asomó: “Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada”, detalló.

El plan del ex Gran Hermano con OnlyFans

La situación del chofer lo llevó a tomar una decisión: comenzará a vender contenido erótico en las redes sociales con el objetivo de conseguir algo más de dinero para poder solventar sus gastos. En ese sentido, reveló en el ciclo Tiempo Extra conducido por Diego Ramos, que tiene la intención de ser parte de la plataforma OnlyFans.

“Mi novia la semana pasada me dijo ‘si querés hacerlo, hacelo’”, explicó, para luego continuar aclarando que: “Necesito plata”. “Es aprovechar, para mí es todo nuevo, entonces algo bueno voy a sacar de todo esto”. Respecto del tipo de contenido a subirse, confesó que le propuso a su novia ser parte de las producciones, y consultado sobre qué tono utilizaría, no dudó: “Yo iría por todo”.

El ex Gran Hermano amplió detalles del consentiminto de su pareja con su nuevo plan de trabajo: “Yo se lo dije a ella, ya que está, hay que aprovechar, ya tengo 43, después ya está, chau”.