El mensaje de Cande Tinelli para hablar de un problema de salud ¿Qué le sucede?

Mientras Cande Tinelli está a la esperar de si finalmente será parte del Bailando que conducirá su padre Marcelo, realizó una publicación en su Instagram para hablar un tema específico que le está sucediendo en estos momentos, por lo que no dejó de preocupar a muchos.

Cande Tinelli.jpg Cande Tinelli podría participar en el Bailando que conducirá su padre

Cande aprovechó la oportunidad para escribir sobre los cuerpos de las personas, específicamente sobre aquellas personas que opinan sobre algunas partes de los demás, por lo que agregó que a pesar de lo que le dicen las criticas no le afectas gracias a que tiene el apoyo de su familia.

El conmovedor mensaje de Cande Tinelli sobre su estado de salud

"Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen, se burlan… ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, inició la hija de Marcelo.

Seguidamente profundizó un poco en todas aquellas personas que se detienen para criticar, por lo que no dudó en ser honesta sobre su situación: “Quiero aclarar que tengo una recaída de la bulimia, estoy pasando por un momento choto, por eso estoy así”.

"A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque tal vez está pasando una enfermedad mental o física, y ustedes le arruinan un poco más la cabeza", sumó.

Finalmente dejó una reflexión para las personas que se dedican a insultar antes de saber a fondo que puede suceder en algún momento con una persona: "Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer. Se impecable con tus palabras. Bye”.