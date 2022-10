El mensaje de amor propio de Kourtney Kardashian: "Me gusta mi cuerpo curvilíneo"

La empresaria se realizó un tratamiento hormonal, llamado tratamiento de fecundación in vitro (FIV). Vale destacar que la fecundación no tiene lugar en el cuerpo de la mujer, sino artificialmente en un laboratorio.

Ante los cambios que generó el procedimiento médico para poder concebir un hijo y mientras se preparaba para una sesión de fotos, Kourtney Kardashian habló al respecto. "Por supuesto que mi cuerpo cambió, pero fue por todas las hormonas que me dieron los médicos”, explicó.

La esposa de Travis Barker detalló que los ocho meses de tratamiento de fecundación in vitro "pasaron factura a mi cuerpo, tanto mental como físicamente."Me llevó mucho tiempo sentirme realmente cómoda y feliz con los cambios", continuó la empresaria y madre de tres.

La mayor de las Kardashian, quien actualmente tiene 43 años, aseguró que ha llegado a apreciar nueva figura. "Mi trasero es increíble", comentó durante su preparación para la sesión. "Me gusta mucho mi cuerpo más curvilíneo. Cuando miro las fotos de mi cuerpo cuando estaba tan delgada, me da un poco de miedo".

Kourtney Kardashian habla de la delgadez

Kourtney Kardashian comentó la ansiedad que le generaba tener un cuerpo muy delgado. "No se trata de comer. No se trata de mantener un determinado peso. Pero debido a las relaciones tóxicas. Siempre he sido así, si estoy súper delgada, sé que no soy feliz", dijo.

Todo apunta a que su nueva relación sentimental con Travis Barker la ha ayudado a la aceptación de su cuerpo. "Todos los días Travis me dice: 'Eres perfecta', y si me quejo una sola vez, me dice: 'Eres perfecta'. Eres tan bueno... Tener una pareja que me apoya tanto y que siempre me felicita sin importar lo que pase me ha ayudado a aceptar los cambios. Tanto, que ahora me encantan los cambios", aseguró.