El mensaje de Alejandro Sanz sobre su estado emocional: "con mis altibajos"

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, había agregado en el mencionado mensaje. Y tun mensaje empático con sus seguidores: “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

El nuevo mensaje de Alejandro Sanz

Después de estos mensajes, Alejandro Sanz recientemente lanzó otro mensaje para actualizar sobre su salud emocional. “Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, comenzó escribiendo el cantautor en un tweet publicado durante la noche de este lunes 26 de junio.

“Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción ‘Se vende’? Bueno, pues no vendo”, agregó en referencia a su tema editado en 2012, en el que canta: “Se vende... un alma nueva sin usar, se vende / Yo rindo mis ejércitos de plomo / Yo quemo mis navíos en tu vientre / Te entrego mi timón”.

Después de esto, Alejandro Sanz cerró su mensaje dirigido a sus seguidores: “Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”.