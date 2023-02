El look Gucci con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en el cumpleaños de Neymar

Desde que la mamá de Thiago, Mateo y Ciro puso un pie en el cumpleaños de Neymar en París, se robó todas las miradas y en las redes sociales ocurrió lo mismo. Fue la novia del futbolista cumpleañero, Bruna Biancardi, quien compartió en sus redes imágenes del exclusivo evento con sus invitados, entre ellos con Antonela Roccuzzo, con quien tiene una linda amistad.

El outfit completó de Antonela Roccuzzo incluía un corset de breteles finos en color nude con detalles de encaje en negro, un mini short negro con el clásico bordado de la firma italiana y un cinturón en la misma tonalidad.

La rosarina complementó el look con aros, pulsera y un collar dorado, pelo suelto y maquillaje discreto, casi natural. Pero sin duda, sus zapatos negros con el logo Gucci fueron los protagonistas de este elegante look y se pudo conocer que tienen un valor de 1090 euros.

El look rosa al estilo 'Barbie' que usó Antonela Roccuzzo en un evento de París

Antonela Roccuzzo asistió hace unos días a un evento de la importante marca Guerlain en París, a propósito del lanzamiento de su nuevo perfume. Para la gala, la esposa de Lionel Messi asistió con un total look rosa y se convirtió en una de las más fotografiadas del evento en París.

El eleganto look no pasó desapercibido ante las cámaras, pues si algo sabe hacer muy bien Antonela Roccuzzo es vestirse en tendencia. Su outfit incluía un saco, pantalón sastrero y zapatos de tacos altos, todo en color rosa, y complementó el look con joyas de Tiffany & Co y pelo suelto fresco para el invierno en París.

En su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió una serie de fotos del evento, donde además mostró los detalles de su look. También compartió imágenes del maquillaje que llamó la atención de sus millones de seguidores.

