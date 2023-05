El inspirador mensaje de María Becerra luego de recibir el Premio Visionaria en los Billboard

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsAHl-duH4u%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Maria Becerra (@mariabecerra)

"Como dije en unas entrevistas, no me gusta auto-adjudicarme títulos como ser la más innovadora o más creativa o etc, porque tampoco creo serlo, pero sí me enorgullece saber que desde el día uno en este proyecto nos arriesgamos y dimos todo en cada idea y en cada iniciativa que nos propusimos", sumó.

"Por eso hoy con mucha honra acepto esta distinción y se lo dedico a todos ustedes, a mis referentes y artistas colegas que forman parte de esta hermosa industria de la música y que día a día son fuente de inspiración para las nuevas generaciones", cerró María muy emocionada.

La foto de María Becerra junto a Vin Diesel que se viralizó en las redes

En plataformas digitales, María Becerra había dado a conocer que formaría parte de la cinta. “Así es...Voy a formar parte del soundtrack de la nueva película de Rápido y Furioso”, escribió en referencia a “Te cura”, un tema inédito del que adelantó un fragmento hace unos días.

En la banda sonora de la cinta, la rapera estará junto a Daddy Yankee, Mike Towers, Santa Fe Klan, Justín Quiles, Dalex y muchos más.

Recientemente María Becerra colaboró recientemente en “Hotel Miranda!”, proyecto musical de la banda argentina liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas. En este trabajo, donde se realizaron nuevas versiones de los clásicos de la agrupación, la quilmeña participó en el tema “Perfecta” junto a su amigo FMK.

De igual forma, también anunció que tiene previsto realizar una gira por México, la cual está pautada para el mes de octubre en el marco de la presentación de su reciente material de estudio “La nena de Argentina”, que ha sido todo un éxito mundial.