El inesperado regalo de Darío Barassi a su madre ¡Gran gesto!

Este lunes se estrenó "Ahora Caigo" el nuevo ciclo de Darío Barassi

Aunque en muchas ocasiones Barassi suele ser un poco reservado con su vida privada, en esta ocasión reveló que decidió entregarle el prestigioso premio a su madre, lo que generó muchas reacciones y comentarios, además de que le dedicó un sentido y emotivo mensaje.

El conmovedor posteo de Darío Barassi a su madre

“Anoche Martín llegó a las manos debidas. Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción. Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja”, inició el conductor en su escrito.

“Fanática de Barassi conductor, público desde la primera hora de un joven Barassi actor, ponderadora de mis looks y mi corte de pelo, crítica de mi acelere y ácido humor. Acompaña mi carrera de manera silenciosa, pero presente y afectiva”, agregó sobre lo importante que ha sido ella a lo largo de su trayectoria.

“Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro de Buenos Aires, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida. Me acerqué a ver si estaba bien y ahí estaba la vieja… Pijama celeste, taza verde de café, leyendo o rezando un rosario. Me dijo … ‘gorito -sin la ‘d’, gorito nomás-, que bueno que se dio cuenta hace un tiempo que lo suyo no era la abogacía”, sumó.

“Yo me di cuenta hoy, me sentí orgullosa de verlo actuar. La obra no la entendí (era una off off, ja) pero fui la única, porque todavía escucho como te aplauden. Vaya a descansar’. Y el gorito se fue a dormir contento no por el reconocimiento de los 15 que fueron al excéntrico de la 18 a verme actuar, sino por el de mi vieja”, continuó sumamente emocionado.

“En secreto junta las revistas en las que salgo y recorta notas de diario de papel, las guarda en folios en una carpeta azul que es mi color favorito”, sostuvo recordando cada momento con lujo de detalle y volvió al motivo principal de la carta: el Martín Fierro que ganó. “Por estos motivos, entre tantos otros, el Fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gorito. Te quiero vieja”, cerró el conductor revelando lo que hacía su madre demostrado el gran orgullo que siente por él.