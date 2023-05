El incómodo momento que pasó Keanu Reeves gracias a un fanático

image.png

Una vez llegaron a la residencia del actor, él no fue el único que fue sorprendido por la visita de las autoridades, debido a que el mismo fue el encargado de abrir la puerta, algo que los policías no se esperaron en lo absoluto.

¿Cuál fue la broma que le hicieron a Keanu Reeves?

Los policías que acudieron al lugar explicaron que el llamado dio datos certeros por lo que en ningún momento pensaron que se tratara de una broma, debido a los datos exactos que dieron. Es por ello que se especula también pudo haber sido una confusión en las direcciones.

Los agentes también explicaron que Keanu les manifestó que la mujer que había hecho la denuncia no la conocía y que no vivía con él. De igual forma acotaron que la figura estelar de The Matrix siempre fue muy amable con ellos en todo momento.

keanureeves1.jpg

Una vez finalizaron el interrogatorio, se marcharon al darse cuenta que no había ocurrido nada allí, por lo que seguramente investigaran con exactitud de dónde provino la llamada para determinar si fue una broma de mal gusto hecha por un fanático como se especula.

Sin duda que esta fue una gran anécdota para los policías, luego de llevarse la sorpresa con el protagonista de "John Wick 4", una de las sagas más exitosas de los últimos años.