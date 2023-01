El Hotel de los Famosos: La poderosa razón de Charlotte Caniggia para abandonar el show

La hermana de Alex Caniggia, ganador de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, contó las razones que la llevaron a irse: “Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón”, se sinceró.

El Hotel de los Famosos: La despedida de Charlotte

La salida de la modelo generó tristeza entre algunos participantes, uno de ellos fue Fernando Carrillo, quien se mantuvo en negación ante la idea de la partida de su compañera, mientras que Enzo Aguilar y Marian Farjat fueron quienes más resintieron la salida de la modelo y expresaron que su ausencia se sentirá con el paso de los días.

Sin embargo,Charlotte Caniggia, tuvo una cálida despedida con un abrazo grupal entre sus colegas de El Hotel de los Famosos. “Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro. Cuando venís acá, es distinto; es mucho más difícil”.

LA ANGUSTIA DE CHARLOTTE CANIGGIA DENTRO DE "EL HOTEL...": "No quiero estar acá, me quiero ir"

En la última transmisión de “El Hotel de los Famosos 2″, la modelo había hablado con varios de los participantes sobre su extremo agotamiento tras los retos y otras dinámicas de la competencia, pero además contó sobre los estragos emocionales que la afectaron desde hace varios días.

Consideró que lo más difícil de esta experiencia fue no poder volver a su vida habitual. Con total sinceridad, enumeró cuáles son las cosas que le están molestando desde que ingresó al cinco estrellas: “Me agarra como que mucha angustia ¿viste? Como que no estoy a gusto. Me falta el aire ¿viste?, me pongo mal”.