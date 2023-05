El fuerte cruce entre Mauro Icardi y Moria Casán: "el único poncho que me pongo"

A través de su perfil oficial en Instagram, Mauro Icardi envió un comunicado a La One donde le responde a sus dichos. "Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco”, comenzó el mensaje.

“También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida", dijo el deportista y agregó: "Te mando un beso, y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar 'pavadas' gratuitas por dos minutos en las noticias", agregó filoso.

mauroicardi2.png

El comentario de Moria Casán que molestó a Mauro Icardi

La respuesta que envió el esposo de Wanda Nara se debió a un comentario que hizo Moria Casán en el cual opinó sobre él y la modelo y empresaria durante una entrevista en LAM.

“Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante. Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, dijo Moria.

Pero, el comentario que desató el enojo de Mauro Icardi vino después. “¿Decís que twittea marcando ‘esta mujer es mía’?”, le preguntaron en LAM. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, disparó.

moria1.png

Posteriormente y luego del mensaje que publicó el futbolista, La One disparó también a través de sus historias de Instagram. "Qué pasó con el hole asiático? ni lo probaste y casi pierdes tu matrimonio?", fue parte del mensaje que envió.