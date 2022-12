El fuerte cruce de la ex RBD Anahí contra una presentadora que criticó su cuerpo

La cantante mexicana y ex integrante de la banda pop RBD, Anahí , decidió romper el silencio ante las críticas hechas por la presentadora azteca Maca Carriedo , quien ha lanzado duros comentarios sobre el cuerpo de la artista y la anorexia que padeció.

Todo ocurrió cuando la también actriz se encontraba como miembro del jurado y le tocó dar su crítica a una de las participantes. En ese momento, Maca Carriedo no le dio la palabra para que externara su punto de vista; por lo cual la famosa no se quedó callada. "Ya sé que te caigo medio gorda, pero no", le dijo Anahí.

A post shared by Anahi (@anahi)

El cruce entre Anahí y la presentadora

"No digas eso. Yo te quiero mucho", fue la respuesta de la conductora, a lo que la estrella de telenovelas juveniles destacó: "Eso déjalo en Twitter, aquí no".

Luego de que Anahí dierasu apreciación sobre el contendiente en turno, la presentadora quiso disculparse nuevamente con la protagonista de la telenovela Rebelde, pero dicha excusa no fue bien recibida.

"Te amo, te ofrezco una disculpa, diles que no te caigo mal", comentó Carriedo."Bueno a veces, a veces, mentiras con todo, hoy estamos tranquilas", concluyó Anahí.

Maca LA MENOS, Anahí LA MÁS

Aunque la transmisión del programa avanzó con normalidad, en redes sociales los usuarios que pudieron ver el cruce en televisión, dieron su opinión al respecto y sumaron apoyo a Anahí.

"Que poca Maca con eso no se juega"; "Aplicó el 'yo perdono, pero no olvido' y muy bien hecho"; "Creo que aquí lo importante es... ¿quién es Maca? Nadie sabe"; "Pero la comunidad se le va en contra de Yuri cuando entre la comunidad tenemos a Maca haciendo esos comentarios sobre una persona que no conoce su vida", y "Tremenda cachetada de guante blanco ufff. Anahí toda hermosa", fueron algunos comentarios.