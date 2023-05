El error en "Yo soy Betty, la fea" que fue revelado 20 años después

image.png

La comentada imagen muestra la imagen de la computadora que uso Betty para escribir su famoso balance a la empresa, aunque aparentemente los productores no se dieron cuenta de un detalle, que apenas ahora fue revelado gracias a un seguidor

Este fue el error en "Yo soy Betty, la fea" que generó muchas reacciones en las redes

Según lo mostró un usuario, la imagen del balance que estaba haciendo Beatriz en Eco Moda, empresa que dirigía Armando Mendoza, estaba una fuerte crisis económica, por lo que ella debía hacer un falso balance para ocultárselo a la junta directiva.

Sin embargo, el error de los encargados de ello, sería que el informe lo hicieron en Paint, lo que produjo muchas dudas de los seguidores de la trama, siendo una de ellas que quizás fue una de las causas que la empresa estuviera al borde la quiebra.

image.png

“¿Cómo no iba a colapsar EcoModa si Betty hacía los balances en Paint?”, fue el escrito que generó múltiples respuestas llenas de mucho humor: “Es que la situación estaba tan mala que no había pa la licencia del office”; “Es que EcoModa no pagaba licencias de Office pues... Asi que Betty sacaba todo a calculadora, y de ahí hacía su Paint para presentarlo ”; “Sí, pero digitalizó la agenda personal de su jefe y le puso contraseña. ”; “Porq eran maquillados jajajaja”; “Y eso que era la empleada más eficiente de esa empresa, imagínese los otros.”; “Los 2000s, no lo entenderías”, fueron algunos de los comentarios destacados.