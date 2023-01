El enigmático mensaje de Gerard Piqué en medio del lanzamiento de Bizarrap y Shakira

Según trascendió, el nuevo tema tendría indirectas dirigidas a Gerard Piqué. Tras el anuncio que causó furor, el exfutbolista, publicó un misterioso mensaje en Twitter, justo en medio del lanzamiento de este tema de Shakira y que por supuesto, no pasó desapercibido.

Emojis asociados al circo y un payaso, fueron usados por Gerard Piqué para el tuit que compartió en simultáneo a la publicación de Bizarrap y Shakira.

https://twitter.com/3gerardpique/status/1612879789374996482 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

¿Qué dice la letra del nuevo tema de Shakira con Bizarrap?

En Twitter, a través de una cuenta @sippinmycorona, salió a la luz parte de la presunta letra que tendrá la canción de Shakira y Bizarrap. Se trataría de una explosiva canción, pues tendría varias referencias contra Gerard Piqué.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, esta seria parte de la letra que se habría filtrado en redes sociales.