El emotivo video de Jennifer López para festejar su cumpleaños

image (2).jpg

Con este gesto, la esposa de Ben Aflleck les recordó a todos sus seguidores como fueron sus inicios en este difícil mundo, por lo que una vez llegado a estas alturas con prácticamente el mismo éxito de hace 20 años, por lo que sin duda vale la pena festejarlo a lo grande.

La dulce felicitación de Salma Hayek a Jennifer López en su cumpleaños

Como era de esperarse López recibió millones de felicitaciones en su día, incluyendo de varias celebridades, destacando una especial de Salma Hayek, quien le dedicó una emotiva dedicatoria, acompañado de una fotografía retro la cual reflejaba su gran admiración por la artista.

En la foto que subió la actriz nominada al Oscar se observan además de López y Hayek a los actores Ben Affleck, Susan Saradon, Gael Garcia Bernakl y el agente Ed Limato. Aunque no especificó la fecha de la imagen, se estima que tiene alrededor de unos 20 años, cuando Jennifer vivió su primer noviazgo con Ben.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvFiRW4NJj2%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Además de la imagen, Salma aprovechó para dedicarle un conmovedor mensaje, demostrando el gran cariño que le tiene: “Feliz cumpleaños JLo! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”, fue el escrito que le dejó en sus redes.