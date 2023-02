El emotivo video con el que Rodrigo de Paul celebra sus 10 años de carrera

"Hoy se cumplen 10 años de mi primer partido oficial", comenzó diciendo Rodrigo De Paul en la carta que acompaña a su video en la red social Tik Tok. Y más adelante agregó: "No puedo borrar de mi cabeza los nervios en el micro camino a la cancha. Esa sensación tan extraña e increíble en la panza por saber que estaba a punto de cumplir el sueño que seguí desde que era un niño. En el camino que decidí transitar por cumplir mi sueño conviví con la incertidumbre de jamás saber si lo iba a lograr".

El jugador confesó que tuvo que entender lo que significa la responsabilidad, el trabajo, las emociones y también la constancia. Pero que lo más difícil, fue aprender a vivir con todas las miradas que están alrededor, aunque aseguró que todo valió la pena.

Rodrigo de Paul hizo emocionar a sus fanáticos

La carta continúa con lo siguiente: "Cada día levantarme para ir a entrenar. El olor a pasto, el vestuario, defender a mi país, y los momentos que me hizo vivir el fútbol son cosas que no se comparan con absolutamente nada".

"Me da mucha nostalgia repasar cada momento de mi carrera. Defiendo cada camiseta que me pongo como si fuera la última vez que la voy a usar. Así lo vivo, así me criaron y así será hasta el último día que salga a una cancha. Ese es el respeto y ejemplo que tengo para darles a cada hincha y cada persona que me sigue y acompaña a lo largo de tantos años", expresó Rodrigo de Paul.

El futbolista de la Selección Argentina además, escribió en el cierre de su carta: "A veces da miedo soñar en cosas casi inalcanzables. Pero la inocencia de un niño que jugaba en un barrio llamado Sarandí, hasta al hombre que le dieron la posibilidad de ponerle la camiseta número 7 de mi país, estuvo motivado por ser campeón del mundo", cerró en su video de TikTok.