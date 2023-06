El duro mensaje que lanzó Lali Espósito a sus seguidores: "no lo necesito"

La ex Casi Ángeles siempre envía muestras de cariño y agradecimiento con los fans que la han apoyado durante toda su trayectoria profesional. Pero ha demostrado que no está de acuerdo en apoyar conductas conflictivas y es por ello.

Es así como, en las últimas horas, Lali Espósito no dudó en enviar un mensaje, que más bien fue un llamado de atención a los usuarios de redes sociales que entablan peleas con los seguidores de sus colegas o actúan como haters.

https://twitter.com/lalioficial/status/1668286599719792640 Aprovecho que paso x acá para pedirle a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom que DEJEN de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas https://t.co/W82oTfHETx que defienden por el amor pero no lo necesito ni me representa.… — Lali (@lalioficial) June 12, 2023

“Aprovecho que paso por acá para pedirle, a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom, que DEJEN de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas cosas. Sé que defienden por el amor, pero no lo necesito ni me representa. ¡Disfrutemos lo lindo!”, publicó Lali Espósito en su perfil de Twitter, en el que cuenta con más de siete millones de seguidores.

Las respuestas al reto de Lali Espósito

El mensaje de Lali Espósito surtió efecto y sus seguidores le pidieron disculpas enviado una serie de memes. La cantante también envió un tuit animando a su fandom. “Tantos años, tantas cosas increíbles, tantos momentos megas. ¡Eso es lo que vale! Seamos amorosos y respetuosos. Y a quienes no lo sean, simplemente cantémosle ‘Quiénes son’ o ‘Boomerang’”, bromeó en referencia a dos de sus temas más exitosos. Para luego despedirse con un “Lxs amo”.

“Sentí que me cag... a pedos, jajaja. Te amo Lali”, “Ok, apoyaremos el camino de la paz a partir de ahora”, “Juro que a partir de ahora no vamos a pelear más”, “Perdón, mami, no lo hago nunca más”, “Bueno, Lali, si vos lo decís, no molesto a ninguna tinista más”, fueron algunos de los comentarios.

https://twitter.com/lalioficial/status/1668286941530411010 Taaaaantos años taaaantas cosas increíble taaaaantos momentos megas. Eso es lo que vale ! Seamos amorosos y respetuosos y a quienes no lo sean simplemente cantémosle QUIENEEEES SOOOON ... o boomerang jaja lxs Amo — Lali (@lalioficial) June 12, 2023

Pero no todas las reacciones fueron positivas. “Lali, te amo y amo cuando pones los puntos en este antro”, “Gracias por decirlo, es un poco agotador entrar acá y encontrar siempre bardo. Se entiende el amor y el querer defenderte, pero de todos lados veo que pasan niveles que no dan”, “Bueno, mi amor, ya que no me dejas discutir con el decorado, discuto con vos... ¿Para cuándo show en Baires?”, fueron otros mensajes que recibió.