El divertido video de Michael Bublé donde muestra cómo es un día de su vida en Argentina

En el viral video, Michael Bublé recopiló una serie de situaciones que resumen cómo es un día de un canadiense en Argentina. Al comienzo se mostró tomando mate para comenzar su día, algo que no sorprendió mucho porque siempre contó que era fanático de la infusión argentina.

Más adelante, acompaña a Luisana Lopilato y sus hermanas a hacer comprar en un shopping lo que por supuesto, terminó en caras divertidas del canadiense por la larga espera.

A really great day in my life with @Luisana Lopilato at home in Argentina… #gringo #vamosargentina #dayinthelife