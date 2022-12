El diseño de uñas de Tini Stoessel que se robó las miradas en redes

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmeskC7JMrC%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by CARAS (@revistacaras)

Este jueves la pareja compartió varios videos en la previa del show que dará Tini esta noche, en el Campo Argentino de Polo. En uno de los videos, se les ve camino al estadio, muy románticos y escribieron: "Hoyyyy" y muchos corazones.

Y más adelante, en otra historia de Instagram, Tini Stoessel cautivó a sus fanáticos mostrando el particular look que eligió para su concierto. La artista se sumó al gran momento de celebración que vive Argentina y eligió un diseño de uñas con los colores de la albiceleste.

La cantante mostró que tiene las uñas pintadas como la bandera argentina. El dibujo seguramente sea la estrella de estas fiestas. Y para cerrar los videos, Rodrigo de Paul anunció que tendrán una acompañante y se trata nada más y nada menos que la medalla de los campeones, colgada de su cuello y con una sonrisa de oreja a oreja.

Así fue el reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel no pudo viajar a la final del Mundial Qatar 2022 por compromisos laborales que no pudo postergar, sin embargo, a la distancia no paró de alentar a la Selección Argentina y darle las mejores energías a Rodrigo de Paul, confiando en que traerían la tercera Copa a casa.

Y así fue, después de un partido de infarto frente a Francia, los jugadores lograron la victoria y llegaron este martes en horas de la madrugada al país para festejar a lo grande. Rodrigo de Paul al igual que sus compañeros de plantel, había dormido si acaso unas 5 horas desde su llegada a la Argentina, pero eso no fue impedimento para que después de la larga jornada por las calles de Buenos Aires, corriera a ver a Tini Stoessel y reencontrarse con un tierno beso.

Rodrigo de Paul le llegó de sorpresa a la cantante, en el Capo Argentino de Polo, donde se prepara para sus próximos shows que se llevarán a cabo los próximos 22 y 23 de diciembre. Tini compartió la tierna fotografía del reencuentro, donde aparecen muy enamorados, sonrientes y mirándose a los ojos, y como era de esperarse, el posteo explotó de comentarios y likes.