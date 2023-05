El descargo de la ex Gran Hermano Coti Romero: "No saben lo que padezco"

La ex Gran Hermano dio detalles de su salud emocional en medio de lo que vive a nivel personal y cómo está manejando la exposición tras su salida del reality.

coti1.jpg

Gran Hermano: los duros mensajes de Coti

“No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres″, escribió la ex Gran Hermano en su primer mensaje.

También reveló cómo su novio, Alexis “El Conejo” Quiroga, ha sido fuente de apoyo diario. “Si no fuera por él, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven. Nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días, pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros”.

https://twitter.com/cotyrommero/status/1657068761571000351 Que bajón tener que salir a explicar todas esas cosas que vivo día a día, creo que deberían tener más en cuenta que uno nunca sabe por lo que el otro está pasando internamente, tener más cuidado — Constanza (@cotyrommero) May 12, 2023

Coti Romero se sinceró sobre su futuro laboral. “Reconozco no estar preparada del todo para las cosas que se vienen y por eso sé que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora así me ahorro disgustos, y si me van a seguir bancando, ayúdenme con su apoyo para que pueda estar en el Bailando, que podamos ser pareja”, añadió, pidiéndole ayuda a sus fanáticos para que confirmen al exparticipante de GH en el certamen de baile de Marcelo Tinelli.

“A veces es más importante la salud mental, que cualquier otra cosa, y se los digo yo, que he tenido pensamientos de m... que ninguno se merece tener”, dijo sobre lo que ha vivido en su vida.