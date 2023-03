El blooper de Wanda Nara mientras celebraba el cumpleaños de su madre

El festejo se llevó a cabo en un local de comida mexicano, en el que no pudo faltar la quesadillas, tacos y burritos que consumieron. Sin embargo, la mediática protagonizó un divertido blooper al momento de intentar hacerle una broma a su madre.

“Yo queriendo ser mala, y no me sale”, detalló Wanda en una de sus stories mostrando el desopilante momento en el que intentó meter la cabeza de su mamá a la torta, pero no logró el objetivo, por lo que esta terminó en el piso.

No obstante, eso no evitó para que siguieran pasando un buen momento en el bar que esta ubicado en el barrio porteño de Palermo, por lo que minutos más tarde la esposa de Mauro destacó en sus redes: “Feliz cumple, hermosa fiesta”.

Wanda Nara llegó al casamiento de Lizy Tagliani en compañía de Mauro Icardi

Luego de los tantos rumores que han existió de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la pareja decidió aistir juntos al casamiento de la amiga de la mediática; Lizy Tagliani, llamando mucho la atención el comportamiento de ambos.

“Estuvieron a los besos y de la mano, volvieron como pareja. Sin embargo, a Mauro se lo veía como sapo de otro pozo, muy tímido... Ella lo trataba de arengar, de divertir, lo sacaba a bailar...”, detalló la periodista de 'Socios del Espectaculo' Paula Valera.

Después del reciente escándalo ocurrido con la pareja, se les observó que disfrutaron mucho este instantes juntos, por lo menos así lo hicieron ver ante a las cámaras, por lo que muchos indicaron que podrían estar viviendo una etapa positiva en su relación.