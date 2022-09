Después de 5 años: furor por la llegada de los Guns N' Roses a la Argentina

La banda por supuesto que no pasó desapercibida a su llegada al país , y la prensa, así como los fanáticos lograron capturar las primeras imágenes de su llegada al Aeropuerto de Ezeiza. El icónico guitarrista de los Guns N' Roses , Slash fue identificado de inmediato por su look rockero, de campera de cuero, anteojos oscuros y una gorra donde sobresalía su melena, además que traía consigo su guitarra.

Aunque no dio declaraciones a la prensa, en varias ocasiones miró a la cámara y luego se subió al auto que los esperaba. Mientras que Axl Rose, fue visto cuando pasaba el proceso de Migraciones de Argentina y lucía un saco color salmón, jeans y botas texanas. Y el bajista, Duff” McKagan, fue visto a las afueras del aeropuerto y estaba vestido de negro.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjCDJeIM3qM%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by W. Axl Rose (@waxlrosee)

Los Guns N’ Roses pisaron territorio de Argentina específicamente a la media noche, después de presentarse en Brasil. Se trata de la primera visita desde 2017, cuando se presentaron en el Estadio Único de la Plata junto a la banda británica The Who, y por supuesto, los fanáticos no ven la hora de escucharlos una vez más en vivo y vivir la euforia de sus shows.

El paso de los Guns N’ Roses por Argentina

Los Guns N’ Roses tocaron por primera vez en Argentina en diciembre de 1992, una visita que no pasó desapercibida y que estuvo llena de momentos icónicos, y casi ocho meses después, volvieron y reafirmaron su romance con el público de nuestro país. Fue en julio de 1993, que hicieron un par de shows para cerrar su gira, previos a la grabación de The Spaghetti Incident?, álbum de covers que publicó la banda en noviembre.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChdNmeTjys7%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Guns N' Roses (@gunsnroses)

Luego, volvieron en el año 2010 a la Argentina, que se presentaron en el estadio de Vélez Sarsfield, y dieron un show espectacular ante unas 50 mil personas. Pero para sorpresa de los fanáticos, llegaron sin Slash y Duff, quienes se habían alejado del grupo. Pero, en 2016, subieron al escenario argentino una vez más, con el guitarrista y el bajista de nuevo y se presentaron en River.

Y un año después, los Guns N’ Roses realizaron un recital histórico en el Estadio Único de La Plata junto a The Who. Un total de 50 mil personas vibraron bajo la lluvia y ahora faltan apenas días para que los fanáticos revivan esta experiencia en Argentina.