Demi Moore reveló la fuerte enfermedad que padece Bruce Willis

"Como sabemos que aman a Bruce tanto como nosotros, queremos ponerlos al tanto de algo. Desde que anunciamos que Bruce tenía afasia en 2022, su condición ha avanzado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencial frontotemporal (conocida por sus siglas en inglés, FTD)", agregó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCou_eUSOCaw%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=915e3989-bdd8-46e2-960b-c3164e0669a5&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Lamentablemente, hay una dificultad para comunicarse como uno de los síntomas de esta enfermedad que Bruce está enfrentando. Aunque esto es muy doloroso, es un alivio tener un diagnóstico claro. Es una enfermedad cruel sobre la que muchos de nosotros jamás escuchamos y que puede golpear a cualquiera”, cerró.

Jack Nicholson: la angustia de sus amigos por el estado de salud del actor

El entorno cercano de Jack Nicholson está preocupado por su estado de salud. La famosa estrella de Hollywood está en el ojo de la tormenta por su decisión de mantenerse al margen de las interacciones sociales.

En recientes declaraciones al medio Radar On Line, uno de los amigos de Jack Nicholson aseguró que extraña verlo y manifestó sus temores de que al actor que interpretó al Joker en la película Batman, de 1989, muera solo, tal como ocurrió con Marlon Brando.

La persona cercana al actor de Resplandor hizo referencia esto por la amistad que hubo entre Nicholson y Brando, quienes eran amigos y ahora, el primero vive encerrado en la casa que alguna vez fue del segundo, en Los Ángeles.

image.png

El entorno de Jack Nicholson, de 85 años, apunta a que el famoso histrión padece Alzheimer o demencia senil. Sin embargo, esto es algo que el actor ha negado rotundamente en sus escasas entrevistas dadas una década atrás, cuando hizo público su deseo de no actuar más y de no salir a eventos públicos.

“No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver. Ya no es una necesidad, no lo disfruto. Es tan simple como eso”, dijo Jack Nicholson en 2013.

En una entrevista al medio británico The Sun, apuntó: “Tengo el cerebro de un matemático, simplemente no voy a trabajar hasta el día en que me muera (...). No hay nada que me estimule. Antes sí, pero ahora no, así que no tengo razones para exponerme. Cuando ya estás grande, cambias”.

image.png

El último de sus trabajos en el cine ocurrió en 2010 en la película How Do You Know (¿Cómo lo sabes?), con Reese Witherspoon. Dos años después, en el 2013, se le vio por última vez en una entrega de premios, cuando subió al escenario de los premios Óscar a presentar el premio a mejor película (obtenido por Argo).

Pero, el más reciente registro de una salida suya -a ver un partido de la NBA, en el Staples Center de Los Ángeles, acompañado por uno de sus hijos, fue el 19 de octubre de 2021. Ante esto, Los amigos de Jack Nicholson dicen que, pese a lo dicho por el mismo una década atrás, el actor: “Vive como recluso y su mente se ha ido”. “No queremos que viva recluido como Marlon Brando”, agrega uno de sus amigos.