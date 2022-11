Demi Lovato sorprendió con su radical cambio físico y las críticas no faltaron

demi lovato.jpg

"Accidentalmente perdí peso. Ya no cuento las calorías, ya no hago ejercicio en exceso, no me restrinjo ni me purgo. Y sobre todo no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de las dietas... y realmente he perdido peso", comunicó la artista sobre su nuevo aspecto. En contra de lo que algunos pensaban, Demi Lovato no ha necesitado pasar hambre ni excesivas horas en el gimnasio para tener un vientre plano.

El proceso de cambio de Demi Lovato

Hace años, la que en su día fue niña Disney luchó contra la drogadicción, llegando incluso a sufrir un infarto y tres derrames a causa de una sobredosis. Durante esta época también empezó a ganar algunos kilos y, posteriormente, a intentar combatir su sobrepeso con dietas extremas y entrenamientos muy duros.

Lejos de lo que comentaron algunos internautas estos días, Lovato no ha recaído en las drogas ni sometido a ninguna cirugía. Según cuenta, ahora está "sana y feliz" en todos los aspectos, también el sentimental. Desde hace un tiempo sale con Jutes, un artista musical y compositor con el que ella ha colaborado en alguna ocasión. Ahora, son una pareja formal que no pierde la ocasión de mostrarse enamorada en Instagram.