De odiado a amado: cómo 'Alfa' de "Gran Hermano" se ganó el corazón del público

Si alguien ha estado en boca de todos desde que arrancó la nueva temporada de "Gran Hermano", ese es Walter Santiago, mejor conocido como "Alfa", quien desde su presentación se mostró como un personaje irreverente pero con el pasar de los días dejó ver su lado más sensible.

Al principió protagonizó varias escenas polémicas dentro de la famosa casa, y muchos adjudicaron esto a la gran diferencia de edad que lo alejaba del resto de sus compañeros. "Alfa" tiene 60 años, sin embargo al poner un pie en "Gran Hermano", aseguró que esto no seria un problema para avanzar en la competencia y alcanzar el premio final.

“Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, expresó en su presentación. Pero precisamente esa actitud de "patriarca" le trajo algunos inconvenientes y apareció en la primera placa de nominados de esta temporada de "Gran Hermano", aunque para sorpresa de todos, fue salvado por la líder de la semana, Martina.

alfa (2).jpg

Sus chistes y actitudes de mandatario, no le cayeron muy bien a algunos dentro de la casa, sobre todo a las chicas, y afuera comenzaban los debates sobre lo que sería "Alfa" dentro de "Gran Hermano", pero rápidamente el panorama cambió este martes.

La furia del público por su segunda nominación en "Gran Hermano"

Las encuestas en redes lo daban como el primer eliminado, pero su actitud fue cambiando con el pasar de los días y pasó de ser uno de los odiados de esta temporada, a ganarse el cariño del público ¿Cómo lo hizo? Te lo contamos:

El jugador se ha mantenido lejos de los escándalos o conflictos que se han generado dentro de la casa, incluso su compañía ya no parece ser incómoda para la mayoría. "Alfa" tiene una rutina que no perjudica a nadie, se levanta bien temprano, hornea pancitos para todos sus compañeros y ayuda no solo en la cocina, también en la limpieza de la casa.

alfa.jpg

Además, sus anécdotas han hecho reír al público desde sus casas. En los últimos días, los memes inundaron las redes al escucharlo hablar chino, además de inventarse un juego diferente en cada ocasión para entretenerse con los chicos... A decir verdad, le ha puesto la mejor de las ondas a su estadía en "Gran Hermano".

https://twitter.com/maartinard/status/1585456312950849536 los odio ustedes entienden que le están haciendo pasar un mal momento a este señor no olvido ni perdono tranquilo alfa el pueblo y la comunidad tuitera estamos con vos pic.twitter.com/3PG17Xhn8a — adikia (@maartinard) October 27, 2022

Y como olvidar, cuando pidió que le pusieran música: “Poneme algo de los ‘70, acá en la cocina así no despertamos a nadie”, le pedía a la producción, generando ternura en los televidentes. Pero la sorpresa llegó la noche de este martes cuando nuevamente fue nominado, pero solo por 4 puntos.

Las redes explotaron con la nominación de "Alfa" en la nueva placa de "Gran Hermano", porque su cara al recibir la noticia fue épica, soltó una sonrisa desconcertante, y es que ni el se esperaba después de tener tantas buenas acciones ser votado. Lo que claramente no se imagina es que son apenas esos pocos votos, y en su cabeza debe estar imaginando que aún hay rechazo hacia su persona por parte del grupo.