Daniela, de Gran Hermano, le puso fin al romance con Thiago: "Puedo sola"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoBnh9XLD2D%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Antes de saber los resultados, Daniela hizo referencia a su relación con Thiago, uno de los primeros romances que se vio en Gran Hermano y con quién tuvo unos cuantos idas y vueltas dentro de la casa.

Aunque Thiago la consideraba su novia y había comentado durante su visita a Biri Biri, en República Zeta, que esperaba encontrarse con ella cuando salga del reality, los planes parece que serán diferentes. “Estamos esperando a ver qué pasa, yo no tengo problema en llevarla a mi casa y que conozca a mis hermanos”, había dicho.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnpvI0YJGQG%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Gran Hermano: los verdaderos sentimientos de Daniela

Y es que, durante la cena con sus compañeros, la joven procedente de Moreno, manifestó su verdadero pensar: “Le debo a ellos todo, no me voy a olvidar nunca y por eso jugué y fui clara y sincera”-, dijo inicialmente.

“Cuando le tocó irse dije ‘qué cagada’ porque Thiago era un gran sostén dentro de la casa y necesitás a tus pilares acá adentro- Quieras o no siempre a alguien tenés que tener”, dijo. “En ese momento mi pilar era Thiago, o creía yo que era él. Y al no estar más, la casa me dio una oportunidad para descubrirme como mujer”, continuó.

Daniela se sinceró plenamente en Gran Hermano. “Entendí que también puedo sola, disfruté, y entendí que la relación más larga y más fiel va a ser conmigo misma que nunca la tuve. Siempre estuve con alguien al lado y hoy elijo estar tranquila y sola”.