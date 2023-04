¿Cuál es la condición que piden los hijos de Shakira para ver a Gerard Piqué?

“Las condiciones fueron que Shakira tendría la custodia, por lo que se llevaría a los nenes a vivir a Miami. Pero diez días al mes, Piqué estará con ellos. Si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida”, detalló.

“Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia (...). Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. ‘Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, concluyó.

¿Que hará Gerard Piqué para poder ver a sus hijos, luego de la inesperada mudanza de Shakira a Miami?

Piqué no esperaba que Shakira se fuera tan pronto a Miami, debido a como lo dio a conocer Martin, que la idea era irse en Julio luego de que sus hijos terminaran la escuela, sin embargo debido a un problema familiar, decidió adelantar los planes.

“El papá de Pique la ha desahuciado, por lo que no le ha quedado más remedio que coger a los niños y marcharse. El papá de Piqué decidió desahuciarla. Le dio un tiempo de 30 días de margen para que se fuera de la casa ella, sus papás y los nenes", destacó el periodista.

“Shakira se fue el domingo y esta semana se irán los papás de ella en un avión medicalizado. Yo le pregunté si era consciente de lo que había generado, no me quiso contestar”, sumó Jordi sobre la complicada situación entre la cantante y el ex futbolista.

“Ojo con la que se viene en España. El padre de Piqué ha echado a Shakira, a sus padres y a los nenes de la casa. Ella se ha ido muy dolida, no se esperaba esa decisión. Esa casa es de Piqué y tiene intenciones de instalarse con Clara Chía”, cerró.