¿Cuál es el tema oficial del Mundial Qatar 2022?

Arhbo featuring Ozuna & GIMS | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

Sin embargo, se pudo conocer que la banda sonora contará con varias canciones que serán utilizadas durante la Copa del Mundo. Se espera que sean canciones de diferentes artistas internacionales y con distintos géneros musicales, para lograr el objetivo principal que es intercambiar culturas de todo el mundo.

"Hayya Hayya" es el primer single de la banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022, por lo que se espera sea el tema principal, y es interpretada por el nigeriano Davido, la qatarí Aisha y la joven estadounidense Trinidad Cardona. El mensaje de este primer single es “simbolizar cómo la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo", según definió Kay Madati, director de la división comercial de la Copa.

En el video de "Hayya Hayya", se muestran imágenes de las selecciones o jugadores que han hecho historia a lo largo de la historia. Por ejemplo, se puede observar a Zinedine Zidane, Cafú, Edinson Cavaini, Cristiano Ronaldo, Roger Milla, entre otros. Además, fue grabado en lo que parece ser un desierto, donde levantaron las banderas de todos los países.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack