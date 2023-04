Cristiano Ronaldo: el Porsche que dejó a mitad de precio a cambio del número de una chica

Esta anécdota salió a la luz recientemente a través del medio británico The Sun. Fue Rod Thornley, ex masajista del Manchester United, quien contó como el portugués no titubeó al hacer lo necesario para poder tener el teléfono de la cantante.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCohft20g2ib%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Kimberly Wyatt (@kimberlywyatt)

Por ello, no dudó en vender un Porsche valorado en 70.000 euros por la mitad de precio. Tod Throney reveló que él y Cristiano Ronaldo veían X Factor cuando la cantante apareció en pantalla junto a sus compañeras del grupo Pussycat Dolls.

Cristiano Ronaldo: la historia del Porsche

Según el ex masajista, cuando Cristiano Ronaldo vio a la cantante se quedó prendado: "Estamos en marzo o abril y Cristiano se iba a ir al Real Madrid. Todos sabíamos que se va a final de temporada. Así que él me dijo mientras estábamos viendo X Factor: '¿Quién es esta chica, ¿puedes darme su número?'".

Pero, el masajista decidió no dar el teléfono facilmente porque, como así ha explicado, "él no ganaba nada", por ello el delantero luso no dudó en jugar su mejor carta: "¿Te gusta mi coche? Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCRds8jCLTz9%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

En aquel momento, el deportista tenía un Porsche Carrera descapotable. Por ello, el médico no dudó en aceptar el intercambio. Así, en "menos de diez minutos", consiguió el número de la cantante y al poco tiempo el coche por 34.000.

"¡Al día siguiente lo vendí por 70.000 euros! Literalmente lo tuve solo una noche. Fui a su casa, lo recogí, le hice la transferencia y lo vendí. Ese verano tuve unas vacaciones geniales en las Maldivas", confesó Rod sin llegar a explicar si Ronaldo llegó o no a interactuar con la cantante.