Coti, de Gran Hermano, recibió mensajes de Javi García, presunto novio de Guillermina Valdés

guillerminavaldes2.jpg

Coti, de Gran Hermano, recibe mensajes

Fue Ángel de Brito quien disparó la pregunta, sin anestesia. “¿Es cierto que te escribió Javi García?”, le preguntó. “¡Me está jodiendo!”, respondió entre risas la ex participante de Gran Hermano, mirando fijo al cronista Santiago Sposato -quien le habría revelado el dato a la producción antes de que comience la entrevista-.

Al poco tiempo, la influencer admitió: “Antes de ser conocida recibí unas reacciones, pero ya no están. Si entro a los mensajes, me aparece la solicitud de él, pero como que no hay un mensaje”, explicó, asomando que los borró cuando ella reveló que le escribieron algunos jugadores profesionales.

“Te deben escribir nueve mil futbolistas y desde que estás en Gran Hermano más”, le replicó Ángel de Brito animándola a ventilar más información. “Ahora no tanto. Obviamente, después de que me preguntaron y conté más o menos... Pero sí, en su momento, cuando salí de la casa. Tienen miedo”, opinó Coti, sobre el repentino cambio de actitud de los deportistas.

cotialexis.png

“Los jugadores están a la caza siempre, sobre todo estos tiroteadores”, le advirtió el conductor a la correntina que se muestra muy enamorada de Alexis ‘el Conejo’ Quiroga, a quien conoció en el reality.

En la actualidad, Coti Romero está en pareja con Alexis Quiroga, otro de los participantes de Gran Hermano. La relación sentimental de ambos surgió dentro del reality y actualmente mantienen un noviazgo que recientemente cumplió tres meses.