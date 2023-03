Coti explotó al ver cómo Julieta la criticó en 'Gran Hermano' ¿Qué dijo?

Hace poco, Disney toco ese tema mientras hablaba con Camila: “Con Coti no me interesa tener ni la más mínima relación porque con el odio que me habló ese día... No entiendo lo que quiso hacer. Cami, nos hizo la espontánea a mí y a Dani cuando se fue Dani. Encima se va Dani y salta todo esto, lloraba cuando se fue Dani. Yo fui súper buena con ella”.

https://twitter.com/aarontsuarez/status/1632517982642397188 julieta diciéndole a camila que coti fue falsa con ella cuando la que dijo que camila tenía cuerpo de fideo y bailaba como el orto FUE JULIETA #gh2022 pic.twitter.com/VajdBHOaXN — aaron (@aarontsuarez) March 5, 2023

"Se hizo la buena con vos porque no tenía a nadie con quien estar. Con nosotras no nos podía ni hablar. Ella no te quería, Cami. Es muy falsa, es la verdad. Ya está, basta con esta mina. Basta porque saca lo peor de mí. Me siento tan tonta, te juro, por haber sido tan buena con ella. Eso es lo que más bronca me da. Cuando salga no voy a hablar con ella", agregó con mucho picante.

'Gran Hermano': La respuesta inmediata de Coti a Julieta

Tras escuchar esto, la respuesta de Coti no se hizo esperar y escribió un corto pero directo mensaje en Twitter dedicado a Julieta: "Aguante Camila, caretas”.

Esta respuesta generó que los seguidores la joven ex participante le dieran todo su apoyo, escribiendo muchos comentarios para respaldarla, además de que criticaron mucho a Julieta por haber dicho esto.