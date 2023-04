Con un desopilante video, Rosalía y su novio demuestran como son en la intimidad

A pesar que de vez en cuando una trataba de reconocer algo que otro no admitía, siempre demostraron lo bien que se llevan juntos, siendo una de las parejas más sólidas del medio a pasera del poco tiempo que llevan de novios.

Rosalía y su novio Rauw Alejandro estarían listos para casarse pronto

Desde hace algún tiempo la cantante Rosalía y Rauw Alejandro están de novios, por lo que en muchas ocasiones han dado muestras de que pronto darán el siguiente paso. Ahora la española parece haber confirmado eso con su máó reciente publicación.

La artista publico muy emocionada el gran recorrido que han hecho ambos y al final luce con el rimel corrido y llena de lagrimas, luciendo un gran anillo de lo que muchos aseguran es el regalo que le dio Rauw para sellar su compromiso.

Ademas del video, escribió un emotivo mensaje de lo que ha significado su relación: "Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente indisponibles)”, añadió la cantante. “Contigo fue la primera vez que no sentí eso", inició.

"Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, cerro.