¿Cómo se verían las Kardashians sin operaciones? Lo que reveló la inteligencia artificial

Fue a través del show 'Vandahook Live' transmitido por Twich, que estos streamers crearon el video en cuestión en una semana, donde se muestra en paralelo cómo lucen ahora mismo las Karashians, y cómo se verían sin ningun retoque estético en sus rostros.

“Utilizamos tres softwares de Inteligencia Artificial, dos softwares de gráficos estándar y una semana completa para lograrlo. Tuvimos que adoptar un enfoque diferente para cada miembro de la familia, ya que cada uno experimentó cambios diferentes a lo largo de los años”, explicó el equipo de Vandahood Live en una charla con el medio 'PetaPixel'.

Además de las tres herramientas utilizadas, los streamers utilizaron Adobe After Effects y el edito de vídeo Davinci Resolve para lograr el resultado final del material que compartieron también en TikTok y que suma millones de reproducciones en la plataforma.

“Para Kylie usamos Deep Face Lab y durante dos días entrenamos un modelo de IA de su rostro antes de la cirugía y lo configuramos para que coincidiera con las proporciones de su rostro actual", explicaron. Y más adelante uno de los miembros de este equipo agregó: "En Adobe After Effects, redujimos manualmente el relleno de sus mejillas a medida que salían de las partes de su rostro de antes y por último, lo pasamos por DaVinci Resolve para graduar y hacer coincidir su tono de piel original”, detalló.

