¿Cómo le fue a Darío Barassi en el estreno de "Ahora Caigo"?

“¡Bienvenidos a la primera emisión del programa más vertiginoso de la Argentina: ¡Ahora caigo!. Qué ganas tenía de volver, estaba tranquilo en casa, comiendo, engordando , pero la verdad que cuando me contaron de este formato no había manera de decir que no”, destacó Darío.

Seguidamente habló de lo que trata su nuevo ciclo: “Voy a explicar un poco el juego, aunque para mí los juegos se juegan y no se explican, pero voy a explicar dónde estamos parados. Todos los días en Ahora Caigo estamos con estos 10 rivales", explicó.

"El objetivo de los rivales es uno individual y uno grupal: tienen que derrocar al líder, a la persona que va a estar situada en el centro. Fueron elegidos por la producción: son inteligentes, son rápidos y como equipo tienen que lograr anular a este candidato y que uno de ustedes ocupe este espacio”, sumó.

Así fue el estreno de "Ahora Caigo" con Dario Barassi

Una vez Dario explicó las reglas, toco el turno de Pepo, el primer lider seleccionado para el reto quien contó por lo que lo llaman asi: “Es una historia muy graciosa, mi hermana mayor me decía ‘Pedo’ y mis padres entonces decidieron llamarme Pepo”.

Barassi también reveló que en cada transmisión van a elegir a alguien de la tribuna para que ocupe el numero 10 lo que pudiera cambiar el juego: “Puede ser brillante o no, es una cuestión de azar”, destacó con su característico estilo el conductor.

Como era de esperarse Barassi tuvo una buena conexión con los participantes durante toda la transmisión en el que no dejó de bromear y manifestar su descontento cada vez que un participante se iba al pozo: "No me gusta, no me gusta. Confieso que la producción me obliga a esto”, “Está mal que disfrutemos de esto, chicos", comentó.

"El formato esta mal”, “Son unas basuras. Tuvimos caídas, juegos, tensión, plata. Ahora nosotros caemos, pero mañana nos levantamos”, sentenció poco antes de despedirse de los participantes y espectadores.