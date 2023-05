¿Cómo fue el debut de Marcela Tinayre en "Polémica en el bar"?

image.png

Pocas horas antes del estreno de su nuevo ciclo, Marcela se mostró muy feliz por este gran reto: "Gustavo Sofovich hace tiempo que me viene llamando. Me encanta, porque soy una mujer que va a hacer un programa muy catalogado de machista. La mujer cambió, tiene otra importancia. Me encantó todo: otro bar, modernismo, flores... No es un programa feminista, es un programa femenino, conducido por una mujer".

Al ingresar al estudio la flamante conductora destacó la nueva escenografía que, según ella misma definió, es un "refresh" del histórico bar. Luego dedicó unas emotivas palabras frente al retrato de Gerardo Sofovich que cuelga en una de las paredes: "Gerardo de mi corazón, quién lo hubiese dicho, tantos años de amistad...y mirá, mirá donde estoy" señaló Marcela, instantes antes de presentar a todos sus compañeros: Flavio Mendoza, Eliana Guercio, Alfa, Gabriel Shultz y Chiche Gelblung.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre Alfa

La hija de Mirtha Legrand se mostró muy feliz por esta oportunidad de conducir. Luego de una introducción donde destacó varias veces lo emocionada que estaba con este nuevo rol, fue el turno de presentar a sus acompañantes.

El primero en aparecer fue Flavio Mendoza, luego ingresó Eliana Guercio y en tercer lugar entró Walter, más conocido como Alfa, ex participante de Gran Hermano.

Marcela lo recibió con cariño aunque soltó unas picantes palabras para el ex hermanito: "Le encantan las cámaras, es insoportable. Nos vamos a pelear todo el tiempo".

Mientras Alfa negaba que eso vaya a pasar, Tinayre aclaró que él es un boom en este momento, casi justificando su lugar en la emblemática mesa.

image.png

Seguido a eso presentó a Gabriel Schulz y Chiche Gelblung quienes completaron el plantel del ciclo.

En la mesa, quedó una silla vacía que pasados unos minutos fue ocupada por Marcelo Polino, quien se vería cara a cara con Eliana Guercio luego de su histórica pelea con cachetazo incluido, hace años en el programa "intrusos". Juntos hicieron una especie de sketch y fue Eliana la encargada de invitarlo a sentarse en la mesa para continuar con "la polémica".