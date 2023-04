¿Cómo está la salud de Juliana ex participante de Gran Hermano?

Durante la pasada edición de Gran Hermano ocurrió una gran polémica generada con la participante Juliana , debido a que la producción decidió expulsarla de la casa, luego de que ella no cumpliera con algunas de las reglas una vez que reingresó al reality, generando muchos comentarios en las redes.

Esta decisión de los productores no impidió que fuera una de las hermanitas más queridas por los seguidores, tanto dentro como fuera, quienes siempre están atentos a cualquier publicación que ella haga. Sin embargo recientemente la influencer envió un mensaje en sus redes que causó mucha preocupación en sus fans.

Juliana gran hermano (1).jpg Juliana habló de su nueva faceta como influencer

Todo se debe a que el pasado jueves alrededor de las 5am la ex participante presentó algunos inconvenientes de salud, específicamente sufrió de vómitos repentinos originando que llamara de inmediato al servicio de emergencias para que le enviaran una ambulancia y la ayudaran con su repentino problema.

Los detalles de Juliana ex Gran Hermano sobre su estado de salud

Después que fue atendida por los especialistas en salud, Tini como era conocida dentro de la casa, decidió enviar un mensaje a sus seguidores para explicarles un poco y a su vez calmarlos, debido a que se preocuparon mucho por ella.

“Me pasé toda la noche con vómitos, 5 am no di más y llamamos a Eco, a las 9 de la mañana aparecieron. Decí que tengo enfermero de lujo”, inició y agregó: "Afortunadamente, el personal de enfermería llegó a las 9 de la mañana para asistirla. Decí que tengo enfermero de lujo".

image.png

Esos comentarios generaron muchas reacciones en las redes, en las que muchos de sus seguidores comenzaron a decir algunas de las razones por la que presente ese malestar, siendo una de ellas que podría estar embarazada, a lo que ella de manera firme respondió que no se trabada de nada de eso.