¿Cómo está la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero?

Es por ello que desde hace varios meses la menor reside junto a su padre por aparente decisión propia, algo que no sería del agrado de la modelo. Incluso recientemente salió la luz una informacion sobre la relación que lejos de areglarse parece ir peor.

Así está la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

Según dieron a conocer algunas fuentes allegadas a la familia, Nicole fue visitar a su sobrino Matías quien cumplía años, hijo de su hermana Geraldine Neumann. En las redes se pudo observa a Nicole junto a dos de sus hijas, debido a que Indiana no estuvo presente.

Hace un tiempo Fabián confirmó que su hija vive en su casa desde hace un tiempo: “Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así, no comenté nada nuevo”.

Luego aclaró si el tema fue la comida: “No, ¿a ustedes les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verduras o porque no puede comer carne?. También he escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en serio porque la realidad no es esa. Es otra realidad, de la que no viene al caso hablar porque hay nenas en el medio”.

“A mí siempre me gustó la familia unida. Pero no todos los casos son iguales ni todas las experiencias son las mismas. Yo, desde mi lado, siempre voy a apunar a colaborar para que mi hija tenga una buena relación con la madre y conmigo, con sus tíos y con toda la familia. Pero hoy en día el deseo de la nena es otro y yo, obviamente, como padre la voy a respetar. Tiene 14 años y está bastante grande para tomar las decisiones que toma”, cerró el ex futbolista quien desea restablecer el vínculo entre su hija y su madre.