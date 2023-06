¿Cómo está la relación entre Marcos Ginocchio y Agustín Guardis?

image.png

"En un streaming vos te enojaste con tus seguidores, les dijiste 'no me rompan más con Marcos. Ya irá a venir. Yo no necesito de él para que funcione mi canal'. ¿Cómo es eso?", le preguntó Estefi Berardi a lo que él respondió: “estaban hinchando un poco, me tuve que enojar. Tuve que bajar línea, bajar un poco las aguas".

Losque dijo Agustín Guardis sobre su relación con Marcos Ginocchio

Frodo como fue conocido dentro de la casa habló de la molestia que tuvo con algunos de sus seguidores: "Me hacían muchas preguntas sobre mi amigo y yo no sé información. Soy amigo de él y nada más. Me preguntaban por dónde andaba como si tuviera la hoja de ruta de él".

"Entonces, dije 'chicos, basta de preguntarme a mí'. Entiendo que tengo una relación cercana con él y que muchos tiendan a preguntarme a mí. Pero, primero, no les daría información. Segundo, yo estoy para otra cosa. Yo soy amigo de él y nada más", agregó muy enfático.

image.png

"Tengo muchísima gente me ama y mucha gente que me odia", cerró Agustín sobre el tema, que aunque dejó claro que Marcos y él aún son muy amigos, evadió un poco tema para no seguir hablando de ello en ese momento, lo que dejó muchas dudas al respecto.